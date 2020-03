Games of Thrones : Emilia Clark admet qu'elle n'a pas aimé la fin de la série !

Le 19 mai dernier, le monde entier découvrait le tout dernier épisode de Game of Thrones. Une série devenue, en quelques années et en seulement huit saisons, un véritable phénomène à travers le monde. Après d'innombrables hypothèses et théories en tout genre de la part des fans du programme, ces derniers avaient enfin pu découvrir l'issue choisie par les scénaristes. Une fin très attendue mais qui est loin d'avoir ravi tout le monde. On se souvient notamment des pétitions qui avaient circulé à l'époque pour que les réalisateurs modifient le destin tragique de certains personnages...

Parmi ces choix de scénario très discutés, la mort de Daenerys Targaryen figure en tête de liste. Assassinée par Jon Snow, la mort de ce personnage culte avait choqué les fans. Seulement voilà, alors qu'Emilia Clark, qui interprétait son rôle, avait déjà fait part de sa déception quant au final du show, une intrigue a particulièrement perturbé la jeune femme.

Récemment interviewée par le médiaThe Times, l'actrice britannique a déclaré : "On aurait pu continuer un peu plus longtemps. Mais j'imagine que le sensationnel a été privilégié à l'antenne parce qu'il faisait sens." Quant à la mort de son personnage, là-aussi Emilia Clark a son mot à dire : "Oui, j'ai eu de la peine pour Dany. J'ai vraiment eu de la peine pour elle. Et oui, j'étais énervée que Jon Snow n'ait pas eu à faire face à ses actes. Il s'en est sorti avec un meurtre - littéralement." précise t-elle.