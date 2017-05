Dire que Game of Thrones est devenu une référence culturelle serait presque un euphémisme tant les mash up, imitations et autres caricatures fleurissent chaque jour sur la toile. Et les fans de ne jamais être à court d'inspiration. La preuve avec cette famille belge. Pour ses cinquante ans, le patriarche Wim Tilkin avait une idée bien précise de ce qu'il désirait : plonger dans l'univers de sa série préférée. Et pour accomplir ce rêve, il a embarqué toute sa famille jusqu'en Angleterre, dans les Cournouailles plus précisément, afin de poser pour une séance photo rappelant des scènes de Game of Thrones, qui accueillera cette année le chanteur Ed Sheeran pour un petit rôle.

Goron dans les "Chroniques de Goron"

Une famille fan de Game of Thrones !

Mais loin de se contenter de simplement "prendre la pause", Wim Tilkin a imaginé tout un scénario pour sa femme et ses deux enfants comme le rapporte le Huffington Post. Ainsi s'est-il laissé pousser les cheveux et la barbe pendant près de neuf mois afin de rentrer dans son personnage : Goron. Forcé par son roi à combattre les forces du mal qui menacent le royaume, Goron s'en va en guerre. Il devra faire preuve de courage et braver les jalousies et les sorcières afin d'accomplir sa mission. Le photoshoot intitulé "The Goron Chronicles" a de quoi impressionner; le clan Tilkin a parfaitement su saisir l'ambiance de la série ! Quatre différents spin-off de Game of Thrones sont en préparation, Wim a encore de quoi faire pendant de longues années !