Game of Thrones : Une exposition à Paris !

Vous connaissez Game of Thrones ? Petite blague du jour, bien-sûr que vous connaissez ! Si on ne se trompe pas, nous en sommes à la 47ème saison, en vrai nous en sommes à la 8ème, qui est en cours de tournage ! Il parait même que le final de cette nouvelle saison est brillant, comme le raconte l’un des acteurs de la série Game of Thrones ! Si vous ne connaissez pas Game of Thrones, en gros, c’est Les Feux de l’Amour avec des épées ! Le phénomène Game of Thrones est mondial et bonne nouvelle pour les fans français, une exposition consacrée à la série débarque en France dès aujourd’hui à Paris !

Le Parc des Expositions de la Porte de Versailles accueille une toute nouvelle exposition dédiée à la série Game of Thrones de HBO, du 1er juin au 2 septembre, Game of Thrones : The Touring Exhibition ! Des accessoires, des costumes, des superbes scénographies, les fans vont adorer ! Au total, 10 grandes scènes sont représentées pour l’exposition ! 2000m² de surface sont aménagés pour l’exposition, entrez dans le Royaume des Sept Couronnes et réservez vite vos places !