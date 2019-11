Game of Thrones : Un mystérieux tweet provoque l'hystérie des fans

"Winter is coming" (L'hiver approche). Voilà les trois mots qui ont été publiés il y a quelques jours sur le compte Twitter officiel de Game of Thrones. Une phrase bien connue des fans de la série puisque elle signifie l'arrivée imminente de l'ennemi à savoir les marcheurs blancs. Seulement voilà, ces quatorze caractères ne sont pas passés inaperçu aux yeux des internautes. En effet, ces derniers (qui ne semblent pas s'être remis de la fin du programme), ont vu dans cette publication une annonce du retour de Game of Thrones. Une hypothèse qui paraît tirées par les cheveux et qui aurait davantage de rapport avec l'importante baisse de température qui se joue actuellement aux Etats-Unis que par une annonce officielle. A noter tout de même qu'un spin-off de la série centré sur la famille Targaryen verra bel et bien le jour dans les mois à venir.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) November 25, 2019