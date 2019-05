Game of Thrones, un mariage annulé et des maisons de stars dans le Top Insolite de la semaine

Et c'est parti pour le Top insolite ! On commence avec LA série évènement qui a mis tout le monde d'accord : Game of Thrones. Le dernier épisode de la série a été diffusé la semaine dernière et évidemment, de nombreux fans ont été déçus. Mais la bonne nouvelle, c'est que le spin-off est en route ! Patience, l'univers de GoT n'a pas fini de nous surprendre.

Le spin-off se prépare !

On change de décor puisqu'on parle de mariage - d'ailleurs, c'est la saison. D'abord, sachez que Scarlett Johansson n'est plus un coeur à prendre ! L'actrice vient tout juste d'annoncer ses fiançailles. On espère simplement qu'elle n'annulera pas le mariage comme cette canadienne dont les invités ont refusé de payer 1500 dollars.

Ses invités refusent de payer, elle annule son mariage !

Aussi, on vous emmène visiter les maisons les plus folles des stars. On ne pourra jamais se les offrir mais qui sait, un jour peut-être !

Que manger selon votre signe ?

Enfin, on termine avec un peu d'astro : on sait quel est votre repas idéal en fonction de votre signe !