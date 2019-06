Game of Thrones : Un des réalisateurs avait imaginé une fin beaucoup plus... choquante !

C'est bel et bien terminé ! Et même si on apprenait récemment sur le site de Virgin Radio qu'un préquel de Game of Thrones était déjà en tournage, on ne peut pas s'arrêter de gamberger sur l'ultime saison de cette série phénoménale. Et à en croire les dires de l'un des réalisateurs des derniers épisodes (ils sont plusieurs à avoir collaboré sur la saison 8), on se dit que ça aurait pu être très différent... En effet, Miguel Sapochnik a récemment confié qu'il souhaitait tuer tous les personnages de la série lors de la fameuse bataille de Winterfell. Et peu importe ce qu'il se serait passé après !

"Je voulais tuer tout le monde. Je voulais tuer Jorah lors de la charge équestre au début. J'étais prêt à tuer absolument tout le monde. Je voulais être sans pitié, que le public se dise lors des dix premières minutes que tout pouvait se passer, que tout le monde pouvait mourir. Mais David et Dan n'ont pas voulu. On a beaucoup échangé sur ce sujet" explique l'homme. Heureusement, David Benioff et Daniel Brett Weiss, les créateurs de la série, sont intervenus et se sont opposés à cette idée très choquante. Et vous, vous auriez aimé une fin comme celle-ci ?