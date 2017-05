Game of Thrones : Un acteur pense que son personnage sera immunisé jusqu'à la fin de la série

Les acteurs le savent bien en jouant dans une série, il s'assure une exposition plus longue sur la durée qu'avec les films. Cependant, selon le type de séries dans laquelle vous jouez, vous risquez de disparaitre en cours de route, d'autant plus si vous jouez dans Game of Thrones ! La particularité de la série HBO c'est qu'elle met sur la selette n'importe quel personnage, qu'il est un rôle très important ou pas. A moins d'être [SPOILER ALERT si vous n'avez pas vu la saison 6, passez votre chemin ] Jon Snow et d'avoir la chance d'être ressuscité en cours de route, la probabilité de mourir dans GoT est très élevée. Un acteur de la saga pense pouvoir passer entre les gouttes, alors qu'un autre a teasé la mort de son personnage pour la saison 7 !

Sam survivra-t-il jusqu'à la fin de Game of Thrones ?

C'est John Bradley, interprète de Samwell Tarly, qui pense que son personnage pourrait être épargné jusqu'à la fin de Game of Thrones ! " Le truc a propos de Sam c'est que s'il est encore là après tout ce temps, vous pouvez vous douter qu'il y a intérêt à le garder en vie" a-t-il expliqué lors de l'enregistrement du podcast Walking The Dog. On peut en effet estimer que Sam s'en est plutôt très bien sorti depuis le début de la série alors que sur le papier il était celui sur lequel on pouvait le moins miser. L'érudit n'avait rien d'un guerrier et pourtant il a réussi à se maintenir en vie, et même à tuer un marcheur blanc, sans trop de difficulté. Mais attention, la saison 7 de Game of Thrones pourrait bien lui réserver des surprises... Affaire à suivre !