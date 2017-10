Game of Thrones : Un acteur de la série est mort

Tandis que le tournage de la saison 8 de Game of Thrones a démarré à Belfast, le monde de Westeros est aujourd'hui en deuil après la disparition d'un des leurs. L'acteur britannique Roy Dotrice est mort à l'âge de 94 ans ce lundi 16 octobre, c'est la triste nouvelle qui a été annoncée par sa famille un peu plus tôt. Ami très proche de George R.R. Martin, le comédien était connu pour être la voix de tous les personnages de Game of Thrones (224 dans le premier tome !) dans les livres audio de la saga littéraire 'A Song of Ice and Fire'. Un rôle important qu'il a assuré avec brio tout comme celui de Hallyne Le Pyromane dans deux épisodes de la série diffusée sur HBO ('The Ghost of Harrenhal' et 'Blackwater').

À l'origine pressenti pour incarner Mestre Pycelle (récupéré par Julian Glover, à cause des problèmes de santé de Roy Dotrice), l'acteur britannique a finalement obtenu le rôle de Hallyne Le Pyromane, un personnage un peu fou, en charge des stocks de feu grégeois à Port-Réal, dont on découvre notamment les effets lors de la bataille épique de Blackwater qui oppose les Lannister contre l'armée de Stannis Baratheon. En plus de sa grande participation à l'univers de Game of Thrones, Roy Dotrice a également remporté durant sa carrière un Tony Award (en 2000 pour la pièce 'Une lune pour les déshérités') et un BAFTA (en 1969 pour 'Misleading Cases').