La bande-annonce officielle de la saison 7 de Game of Thrones, dévoilée il y a peu, a permis quelque peu d'alléger le poids de l'attente mais la réalité est bien là : il faut encore attendre 46 jours pour découvrir les nouveaux épisodes de la série culte de HBO. De quoi laisser s'évaporer les souvenirs des derniers chapitres du programme. Mais pour ceux qui n'auraient pas le temps de reprendre GOT depuis le début, sachez qu'il existe des vidéos récapitulatives très bien faites sur la toile. Parmi elles, un résumé très imagé de toutes les (nombreuses) morts qui ont jalonné la série. Un résumé que l'on doit à l'artiste autrichien Hannes Sommer qui a passé pas moins de 150 heures pour compiler toutes ces disparitions.

Des dessins faits à la main et ingénieusement mis en scène qui ne peuvent qu'impressionner par leur réalisme. Ainsi l'illustrateur est parti de la toute première mort de la série - Viserys Targaryen - jusqu'à les toutes dernière du superbe final de la saison 6 de GOT du High Sparrow, Loras, Mace et Margaery lors de l'explosion du feu grégeois dans le Grand Septuaire. Le tout accompagné de la célèbre musique du générique version vitaminée et "synthétisée". Un joli travail de patience et de talent... S'il poursuit son travail après la diffusion de la saison 7 de Game of Thrones, sans doute devra-t-il rajouter Cersei : d'après la bande-annonce officielle, il se pourrait bien que le personnage joué par Lena Headey soit en danger.