Game of Thrones : Sophie Turner (Sansa Stark) au coeur d'une nouvelle série

Avis aux fans de Game of Thrones ! Ce n'est pas parce que la série est terminée qu'il faut en oublier ses talentueux acteurs. Et justement, Sophie Turner a un brillant avenir devant elle : celle qui a incarné celle qui deviendra la reine du Nord pendant plus de huit ans a déjà fait ses preuves sur grand écran avec la franchise X-Men. Mais, elle ne compte pas s'arrêter là : l'actrice s'apprête à intégrer une nouvelle série, intitulée Survive.

Sophie Turner de retour

Sophie Turner a donc signé pour jouer dans Survive avec Corey Hawkin (déjà vu dans Legacies). La série se base sur le roman d'Alex Morel et nous plongera dans un univers catastrophique : "ils se lancent dans un périple déchirant hors du désert, luttant contre des conditions brutales et des traumatismes personnels", est-il annoncé. De son côté, l'actrice s'est exprimée via communiqué : "Je ne pourrais être plus honoré de jouer le rôle de Jane dans Survive for Quibi. C'est un personnage complexe qui lutte contre vents et marées pour non seulement pour sauver la vie, mais aussi pour trouver sa propre source de force et de courage. J'espère seulement que cela pourra avoir un impact sur les personnes en perte d'autonomie qui comprennent qu'elles sont plus braves que ce qu'elles savent et à chercher le soutien dont ils ont besoin".

Patience, Sophie Turner ne devrait pas tarder à revenir sur Quibi.