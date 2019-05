Game of Thrones : Sophie Turner avait spoilé la fin de la série il y a bien longtemps !

C'est la rumeur qui enfle ces dernières heures ! Un choc pour les fans de la série qui pensaient avoir repéré le moindre détail concernant un éventuel spoiler sur la fin du programme. Pourtant, il semblerait qu'une anecdote ait échappé à leur vigilance. Et ce n'est autre que Sophie Turner, alis Sansa Stark, qui s'est lâchée au point de révéler un énorme indice sur la fin de la saison 8 de Game of Thrones. Car si on savait la jeune actrice friande de tatouages (elle s'en est fait un avec Maisie Williams, sa sœur dans la série), on ne pensait pas qu'elle irait si loin.

En effet, il y a presque un an, Sophie Turner se faisait tatouer l'emblème de la maison Stark avec une citation "The packs survives" (en français, "la meute survit"). Et alors que certains y avaient tout de même vu une manière de révéler le dénouement tant attendu de la série, la principale intéressée avait préféré mettre fin aux rumeurs en niant tout référence au scénario. Et si on regarde avec le recul, et que l'on sait que Jon Snow, Ary, Bran et Sansa Stark survivent à tous les autres, on se dit que la nouvelle épouse de Joe Jonas nous a menti éhontément. Un petit écart qu'on lui pardonne tout de même...