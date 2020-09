Game of Thrones : Sansa Stark récupère son trône

Game of Thrones est probablement LA série de notre millénaire. Le show est le plus commenté, le plus piratée mais aussi le plus étudié - aujourd'hui encore, les fans décortiquent la série et les livres pour mieux explorer des théories. Et récemment, c'est l'actrice Sophie Turner qui a évoqué la série. Celle qui a prêté ses traits pendant des années à Sansa Stark a partagé sur les réseaux sociaux un beau cadeau récupérer sur le tournage : le trône de Winterfell.

Le trône de Winterfell

On ne va pas se mentir, nombreuses sont les critiques concernant la fin de la série. MAIS, il y a une storyline en particulier qui a conquis les fans : le parcours de Sansa. La "soeur" de Jon Snow revient de loin, elle a vécu le pire mais surtout, elle s'est transformée comme aucun autre personnage. Celle qui a été couronnée reine du Nord peut ainsi exposer son trône dans son salon. Et ça, c'est plutôt classe.