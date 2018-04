Game of Thrones saison 8 : La Bataille finale sera la plus impressionnante jamais vue 

Chaque saison de Game of Thrones a sa bataille mémorable. Notre favorite, celle qui restera dans notre coeur de fan restera probablement celle vue dans Battle of The Bastards - qui clairement, a propulsé l'épisode parmi les meilleurs de la série. Mais évidemment, la saison 8 aura sa bataille, elle aura son moment épique et explosif. On vous le donne dans le mille, ce sera probablement le combat le plus impressionnant que la série n'ait jamais proposé. Tenez-vous prêts.

"Après 55 nuits, Game of Thrones a finalement terminé le tournage de la plus grande bataille jamais vue dans la série. Le record précédent était détenu par Battle of The Bastards qui avait nécessité 25 jours de tournage", a relayé le compte GoT Insider sur Instagram. De cette bataille, on ne sait pas grand chose : des images du tournage avaient filtré et on soupçonnait déjà un combat épique, incluant un dragon. Mais la vérité, c'est que la bataille en question ne laissera pas Winterfell indemne. On ne peut pas savoir, on ne que que s'interroger : mais il paraît que le final sera ponctué de nombreuses morts. Pour voir ce combat, il faudra s'armer de patience mais on ne va pas se mentir, on a jamais été aussi prêts : Winter is Coming, guys.