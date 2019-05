Game Of Thrones saison 8 : Une scène clé expliquée par les créateurs

Après neuf ans de bons et loyaux services, Game Of Thrones a tiré sa révérence dimanche 19 mai dernier, avec un ultime épisode divisant les fans plus que jamais. Il n’était pas évident pour les créateurs de faire un dénouement qui plaise à tout le monde, mais la fin de la série n’est pas seulement la seule intrigue de la saison 8 qui fait débat au sein des fans. ATTENTION SPOILERS ! Dans l’épisode 3 qui mettait en scène la grande bataille de Winterfell, Arya tuait le Night King à l’issue d’une bataille aussi spectaculaire que sanglante. Beaucoup ont reproché la simplicité avec laquelle la dernière des filles Stark se débarrasse du plus féroce ennemi de la série, et le créateur du show Bryan Cogman a expliqué en détails cette scène dans le documentaire The Last Watch diffusé ce 26 mai sur HBO.

« Quelque chose se précipite vers le Night King hors des ténèbres : Arya », peut-on le voir lire sur le script, « Elle évite un tas de créatures de la nuit, saute vers le Night King et plonge son poignard dans l’armure du Night King. Le Night King se brise. » Arya n’est donc pas sortie de nul part, elle réussi à se faufiler parmi les soldats de l’armée du Night King. Par ailleurs, dans ce même documentaire, on découvre que Kit Harrington a pleuré en lisant le scénario de la scène de l’assassinat de Daenerys par Jon Snow.