Game of Thrones saison 8 : Une rencontre attendue pour Daenerys !

ATTENTION, SPOILERS ! Si vous ne voulez rien savoir de la huitième et dernière saison de Game of Thrones, on vous en conjure : quittez cette page. On vous aura prévenus ! Vous le savez, cette fameuse saison est actuellement en cours de tournage - Emilia Clarke et Kit Harington ont même pris la pose entre deux scène. Aussi, lors d'une interview accordée à Vanity Fair, l'actrice qui incarne la Mère des Dragons s'est même confiée quant à sa dernière scène, estimant que selon elle, elle ferait des choses "bizarres". Là-dessus, nous n'en saurons pas plus. Mais toujours lors de cet entretien, l'actrice a laché quelques infos quant à la suite.

Quelles seront les relations entre les soeurs Stark et Daenerys ?

Si vous avez attendu la rencontre avec Jon Snow pendant un long, très long moment, sachez que les rencontres ne sont pas terminées pour Daenerys. Visiblement, la Mère des Dragons devrait aussi rencontrer Sansa et Arya Stark. Alors évidemment, dit comme ça, on ne s'attend pas à grand chose. Mais reste à savoir comment cette fameuse rencontre évoluera : les deux soeurs seront-elles intimidées ? Ou, au contraire déclaront-elles la guerre à Daenerys ? Seul le temps le dira. En attendant, on n'a jamais été aussi prêts pour la suite - même si elle n'arrivera pas tout de suite.