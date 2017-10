Si les scénarios de la saison 8 de Game of Thrones sont gardés en lieu sûr, la chasse aux spoilers est officiellement ouverte et ce depuis la diffusion du season finale de la saison 7 pendant l'été. Il faut dire que les enjeux sont lourds pour les co-créateurs de la série culte de HBO qui doivent contenter des millions de fans à travers le monde. Des fans particulièrement actifs sur les réseaux sociaux qui n'hésitent pas à poster des photos des acteurs arrivant dans les divers aéroports des villes de tournage. Parmi eux : Kristofer Hivju, l'interprète de Tormund qui a été photographié dans un cliché relayé sur Instagram, supprimé depuis.

Dans la dernière scène de The Dragon and The Wolf, l'ultime épisode de la septième saison, nous assistions à la destruction du Mur par Viserion, transformé par le Roi de la Nuit. Et parmi les personnages présents à faire le guet au sommet du Mur se trouvait Tormund. Pris de court par l'attaque, le Wildling s'était retrouvé sous les décombres, supposément mort par la chute. Mais la présence de l'acteur norvégien à l'aéroport de Belfast - avec d'autres acteurs de la saison 8 de Game of Thrones - pourrait bien répondre à ce cliffhanger et soulager les fans du personnage qui espèrent toujours une romance avec Brienne !