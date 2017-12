C'est Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen, qui a avoué lors d'une interview que, cette année, la production de Game of Thrones avait mis tout en oeuvre pour éviter les spoilers. Mais il semblerait que rien n'arrête les fans de la série de HBO puisque une rumeur fait déjà le tour de la toile. Attention si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter votre lecture ici ! Il semblerait qu'un personnage fait prisonnier dans la saison 7 du programme et que l'on supposait mort, soit de retour dans les derniers épisodes. Il s'agit de Yara Greyjoy ! Des spectateurs ont, en effet, assisté au tournage d'une scène où l'on voyait la jeune femme en compagnie de son frère Theon ainsi que leur armée.

La saison dernière, le personnage joué par Gemma Whelan avait été enlevé par son propre oncle, Euron, sous les yeux de son frère, et livré sans merci à Cersei. Par la suite, nous avions perdu la trace de la jeune femme ignorant le sort que lui avait réservé la reine de Westeros. Les différents détails de la scène "espionnée" laissent place à plusieurs théories puisque l'oncle ne semble pas apparaître sur le tournage. A-t-il été tué par Yara lors de l'évasion de cette dernière ? Ou est-ce Theon, qui avait préféré abandonner sa sœur aux mains d'Euron, qui a tenu sa promesse et est allé la délivrer ? Il faudra attendre 2019, selon les dires de Sophie Turner, et la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones pour avoir la réponse.