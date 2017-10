Game of Thrones saison 8 : Le casting bientôt sur le tournage en France ?

Game of Thrones et la France, c'est une histoire qui pourrait durer. On se souvient que la série avait fait escale par l'hexagone pendant le tournage de la septième saison et visiblement, la ville de Perpignan semble déterminée à la faire revenir. Vous vous en doutez, si la ville veut tant que la série s'installe sur son sol, ce n'est pas uniquement pour voir ce qui se passera dans la prochaine saison en avant première. En fait, Perpignan pense surtout à ce qui se passera après, une fois que la saison aura été diffusée. Autrement dit, ce sont surtout les retombées économiques qu'il faut prendre en compte. Accueillir un tel tournage serait un parfait moyen d'augmenter la côte touristique de la ville.

Comme le souligne l'office du tourisme d'Irlande du Nord, le tournage de la série a généré près de vingt millions d’euros. Et ça, ça ne refuse pas ! "Le tourisme sur le thème du cinéma et des séries a généré 55.000 visiteurs supplémentaires par an pour l'Irlande du Nord, soit un revenu additionnel de 20 millions d'euros à peu près. Et on sait que Game of Thrones y contribue fortement", a expliqué Séverine Lecart (office du tourisme d'Irlande du Nord). Et encore, on ne vous parle pas de la Croatie et de son pic de fréquentation ! Avant de voir Kit Harington et Emilia Clarke débarquer, il faudra faire preuve de patience. Mais la bonne nouvelle, c'est que le tournage a débuté et que de nouveaux acteurs ont été vus sur le plateau !