Il va falloir attendre encore longtemps avant de voir la prochaine saison de Game of Thrones : les nouveaux épisodes ne seront pas diffusés avant 2019 alors évidemment, la moindre info suffit à mettre les fans dans tous leurs états. Pour l'instant, on sait qu'un château est en pleine construction en Irlande (et croyez-nous, il sera incroyable). On sait aussi que de nombreuses morts sont attendues dans le final : et ça, on n'est clairement pas prêts à le voir. Autre chose que l'on vient d'apprendre, Jaime Lannister devrait changer de look. Alors d'accord, là comme ça, ce n'est pas important. Mais avec une série aussi importante et aussi chère que Game of Thrones, AUCUN choix n'est anodin. Aucun.

Bien qu'ils ne puissent pas nous révéler tous les détails de la suite (évidemment), les acteurs ont tout de même le droit de nous donner quelques (mini) infos. Et justement, Nikolaj Coster-Waldau a expliqué que les scénaristes voulaient, encore une fois, que Jaime change physiquement (pour rappel, l'acteur avait déjà dû changer en 2012). "Je tourne actuellement l'ultime saison de Game of Thrones et je peux vous dire que Jaime va avoir une très grosse barbe ! Appelez-moi Hairy Styles.". - on apprécie la blague et Harry Styles aussi, nous en sommes sûrs. En attendant, ce changement de look donne un indice supplémentaire aux fans qui s'amusent à élaborer des théories.