Game of Thrones saison 8 : Un acteur confirme son retour aux commandes de la Garde de Nuit

Si Maisie Williams fait partie de ces acteurs qui sont heureux que Game of Thrones se termine après la saison 8, les fans ne sont pas vraiment de cet avis-là ! Car oui, une fois que les six derniers épisodes de la série seront diffusés sur HBO en 2019, ç'en sera fini des aventures trépidantes à Westeros. Profitons alors du temps qu'il nous reste avec une nouvelle information importante au sujet de l'ultime saison de Game of Thrones ! Dans une interview accordée à Chronicle Live, l'acteur Ben Crompton - qui joue le rôle du Lord Commandant actuel Eddison Tollet - a confirmé que la Garde de Nuit aura toujours un rôle à jouer dans le dénouement de la saga fantastique.

Si le Lord Commandant n'est apparu que dans un seul épisode de la saison 7, lui et ses camarades de Château Noir devraient être plus présents dans les derniers épisodes de Game of Thrones. Ben Crompton fait référence à la scène finale de la saison 7 : "Fort-Levant a été pénétré, celui qui borde la mer, donc Fort-Levant n'est plus sous surveillance... Edd s'occupe de Château Noir. Je peux juste vous dire que la saison 8 est incroyable. Sincèrement, il y a plusieurs choses qui ne ressembleront à rien de ce qu'on a pu voir à la télévision jusqu'à maintenant." On peut donc compter sur la présence d'Eddison Tollet et sa garde dans la saison 8 (rejoindront-ils Jon Snow et Daenerys Targaryen ?), ils nous réservent bien des surprises ! En attendant, découvrez une théorie que l'acteur qui joue Bran Stark adore au sujet de son personnage.