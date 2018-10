Game of Thrones saison 8 : Tyrion Lannister connaîtra-t-il une fin funeste ? 

Game Of Thrones est en passe de conclure son ultime chapitre et beaucoup se demandent qui de nos personnages favoris disparaîtront pour de bon... Attendue par une légion de fans, la saison 8 pourrait bien, en effet, faire quelques victimes. Bien sûr, depuis 2011 on a pris le pli mais cela ne se fait jamais sans un petit -ou gros, pincement au cœur. Cette fois ci, c'est au tour de Tyrion Lannister d'inquiéter. Eh oui, Peter Dinklage laisse planer le doute quand au destin de son personnage...

"Je suis très, très… J’essaie de trouver le bon mot. Je pense qu’on lui a donné une très bonne conclusion. Peu importe ce que c’est, la mort peut être un bon moyen de sortir." déclare-t-il dans Vulture.

Comment ? Tyrion Lannister sur le point de mourir ? Mais non... Enfin qui sait ? Pour rappel, le petit frère de Jamie et Cercei a pris le parti de se rapprocher de Daenerys, de ses immaculés et ses dragons. Un choix audacieux, soit dit en passant, qui n'a pas été beaucoup apprécié par sa sœur. Celui qui est devenu avec le temps le bras droit de la Khaleesi, à gagner en importance et surtout, en maturité. Le Tyrion blagueur et insouciant existe toujours, ne vous affolez pas ! Cependant, son rapprochement avec Daenerys pourrait bien lui coûter cher. Surtout quand on connait l'attachement qu'il lui porte et l'ardeur qu'il met à la positionner sur le trône de fer.

"C’est compliqué… Pour beaucoup avec Tyrion c’est professionnel et personnel. Évidemment, il a des sentiments pour Daenerys. Il l’aime. Ou il pense qu’il l’aime." confie-t-il, cette fois ci, à Entertainment Weekly.

Ses sentiments pour Daenerys pourraient donc causer sa perte. Notamment lors du final de la saison 7 lorsqu'il surprend la Mère des Dragons dans les bras de Jon Snow. Ce dernier constituerait-il un réel obstacle à l’accession au trône et surtout un rival sentimental, à ses yeux ? La saison 8 se chargera de répondre aux nombreuses questions qui nous occupent l'esprit... Rendez-vous donc en juin -ou pas, on ne sait pas trop encore, 2019 !