En déclarant que Game of Thrones ne serait pas de retour avec sa saison 8 avant 2019, Sophie Turner a découragé de nombreux fans de la série culte de HBO. Pour autant, cette annonce est une bonne nouvelle : les scénaristes veulent prendre leur temps pour nous offrir une conclusion digne de ce nom. Dans cette perspective, John Bradley, l'interprète de Samwell Tarly a révélé ce que nous réservaient les prochains épisodes : "Ces personnages sont si précis, si riches qu'on a l'impression de les connaître sur le bout des doigts. C'est comme si vous pouviez prédire quelle sera exactement leur réaction à n'importe quel moment" l'acteur a confié au site TVGuide.

"Mais lorsque vous les mettez dans un nouveau environnement, c'est comme une expérience scientifique, vous devez jeter un regard nouveau sur votre personnage" Et Bradley de continuer : "A un moment ou à un autre de cette saison, chaque personnage sera placé dans un environnement étranger qu'ils découvriront pour la première fois. Ce sera intéressant et excitant de voir comment ils vont réagir. Cette saison, plus que les autres, va mettre les personnages à rude épreuve". On sait que le tournage de la saison 8 de Game of Thrones se tournera en Islande en plein hiver, va-t-on y voir des personnages inédits ?