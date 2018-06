Game of Thrones saison 8 : Sophie Turner a t-elle spoilé la fin de la série avec son tatouage ?

Se faire tatouer à l'issue d'une aventure aussi conséquente que celle de Game of Thrones, ce n'est pas une surprise : Sophie Turner et Maisie Williams (qui interprètent les soeurs Stark) sont déjà passées sous les aiguilles pour un matching tattoo - tout comme les acteurs d'Avengers. Mais récemment, Sophie Turner a décidé de se faire tatouer (seule, cette fois). Elle est ressortie du salon avec un tatouage made in Game of Thrones qui, évidemment, nous rappelle la famille Stark. Et quand la photo du dit tatouage a été postée sur Instagram par la tatoueuse en personne, les fans se sont emballés : et si ce simple tatouage spoilait la fin ?

Parce que l'on peut lire "The Pack Survives" en dessous de la tête de loup, les fans se sont imaginés que par, chance, les Stark survivraient au final - où de nombreuses morts sont prévues. La vérité c'est qu'avec une série comme GoT (où plusieurs fins auraient été tournées), il est extrêmement difficile de savoir : tuer les Stark serait cruel mais si la série était clémente, cela se saurait. Alors, le Pack a t-il vraiment survécu ? On aura un début de réponse en 2019. Mais pour l'instant, chez les fans, on est surexcité.