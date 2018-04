Game of Thrones saison 8 : Season Finale, 5 choses à savoir sur le dernier épisode tant attendu 

On sait qu'il n'a pas encore été diffusé, on sait aussi qu'il va falloir prendre son mal en patience avant la diffusion de la huitième et dernière saison de Game of Thrones. Mais avant le retour tant attendu de la série sur HBO, on se console comme on peut, avec ce qu'on a. On sait par exemple que Jaime va avoir droit à un petit relooking, qu'un château est en préparation et que certains acteurs connaissent déjà le scénario. On est d'accord, c'est assez mince. Alors pour que l'attente soit un peu plus supportable, voici cinq choses à savoir.

Cet épisode va vous mettre à terre, on préfère vous prévenir. Pour preuve, Sophie Turner (qui interprète Sansa, pour rappel) a avoué avoir "fondu en larmes" en lisant le script : "Il y a eu une standing ovation pour les showrunners. On applaudissait, on criait tous. C'était génial", a t-elle poursuivi. Peter Dinklage de son côté, a dit que ce final "briserait le coeur" de certains. Amazing.

Pour certains acteurs, le final sera satisfaisant. Mais comme dans toutes les séries, il sera probablement impossible de satisfaire tout le monde : "Ca n'irait pas forcément dans la direction que tout le monde attend" , a d'ailleurs confié Isaac Hempstead Wright (Bran).

Pour un final époustouflant, il faut forcément quelques twist et quelques coups de théâtre. Alors évidemment, quelques morts sont à prévoir. Bien sûr, on le savait déjà. On s'en doutait, on était sûr que cela finirait par arriver. Juste, nous ne sommes pas prêts : Selon le casting, le final sera, on cite, "un carnage".

David Benioff Dan Weiss (les showrunners) se sont partagés les tâches. Ils ont écrit le script de l'épisode 6 mais surtout, ils vont co-diriger ce Season Finale. "On sait exactement comment cela va se finir", ont-il déclaré. Super, on est rassurés.

Difficile de terminer une série aussi colossale avec un simple épisode d'une heure. Game of Thrones ne fera probablement pas mieux que Sense8 qui compte s'offrir un épisode final de plus de deux heures mais il faudra s'attendre à quelque chose de plus long : à la place des 50 minutes auxquelles nous étions habitués, nous aurons droit à un épisode de 80 minutes. Il y a quelques temps, Kit Harington confié que la durée des épisodes dépendaient de la chaîne et visiblement, HBO a tranché.

Il nous reste un an pour nous préparer mais on sait déjà qu'une fois qu'on y sera, on ne tiendra plus en place.