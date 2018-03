Il faudra faire preuve de patience avant de retrouver Game of Thrones sur nos écrans. Voilà pourquoi nous avons listé les points les plus importants : tout ce qu'il faut savoir de huitième (et dernière) saison se trouve ici ! Et attention, si vous ne voulez RIEN savoir, passez votre chemin. On vous aura prévenus.

Official promo poster for Game of Thrones season 8! pic.twitter.com/RkxvL5llnN — King Jon Snow (@LordSnow) 27 février 2018

Vous le savez, la série ne sera pas de retour avant 2019. Oui, c'est long et oui, ce sera difficile. Mais courage. Maintenant que l'on connaît la date (approximative) de diffusion, vous allez pouvoir cocher les jours sur le calendrier : Game of Thrones reviendra sur HBO dès le mois d'avril 2019. Pour les curieux, voici ce qui justifie l'attente : "Ils prennent le temps dont ils ont besoin pour que le show atteigne son plus haut seuil de qualité. Depuis le début, ça n'a jamais cesser de progresses - les scènes de bataille, les effets spéciaux...", paraît-il. Traduction, si vous voulez une série de qualité, il faudra faire preuve de patience.

Non, on ne va pas vous parler du budget d'un épisode (et clairement, ça vaut mieux). Par contre, on sait que cette saison en contiendra six.

That's a wrap on #IntoTheBadlands

Season 2 is going to be amazing... #outofcontrolhair pic.twitter.com/cUbzHJJtwj

— Marc Rissmann (@rissmannmarc) 7 décembre 2016

Côté casting, sachez que la famille de Game of Thrones va, une fois de plus, s'agrandir. La série a pour habtiude de voir de nouveaux personnages débarquer à chaque saison et la huitième ne sera pas une exception. Ainsi, quelques acteurs ont rejoint la production : Seamus O’Hara jouera Fergus. Aussi, Marc Rissmann pourrait bien jouer Strickland (il devrait apparaître dans deux épisodes).

Malheureusement (et vous le savez), la huitième saison sera la dernière. Pour l'heure, aucun trailer n'a été partagé. En ce qui concerne les spoilers et autres théories, on évitera de s'étaler (histoire de vous garder un peu de suspense). Par contre, il nous faut parler de l'hypothèse qui fait trembler les fans : Les Stark mourront-ils tous dans le dernier épisode ? Cette théorie (qui, clairement, n'est pas facile à avaler), voudrait que le meneur des marcheurs blancs soit lié aux Stark (d'une façon ou d'une autre). Ainsi, sa mort entraînerait la perte de la famille emblématique. Parce que les showrunners en personne (David Benioff et Dan Weiss) ont déjà teasé un "énorme twist" pour le final, tout reste possible - même la mort de Daenerys, d'ailleurs.

Mais avant de trembler (encore) pour les Stark, on va s'octroyer un peu de calme. En attendant le retour de Game of Thrones, il ne nous reste plus qu'à voir les saisons précédentes !