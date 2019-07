Game of Thrones saison 8 : Quand Maisie Williams (Arya) dément fermement une théorie !

Il semblerait que les fans de Game of Thrones n'aient pas encore dit leur dernier mot ! Pour preuve, alors qu'une nouvelle théorie sur la série pointait le bout de son nez, Maisie Williams s'est sentie obligée d'intervenir pour mettre les choses au clair. En effet, certains affirmaient que Jon Snow aurait aidé Arya a tuer le Night King (Roi de la Nuit) lors de la fameuse scène de la bataille de Winterfell. En retenant le dragon ressuscité et en attirant son attention, ce dernier aurait permis à sa sœur de se focaliser sur l'ennemi principal. Certains ont même cru entendre Jon crier "Go !" à Arya alors qu'elle n'apparaissait pas à l'écran !

Visiblement fâchée par de tels propos, l'actrice qui incarne Arya a tenu à s'exprimer sur cette énième théorie ubuesque. "Arya l'a tué toute seule. Et si on doit remercier quelqu'un de l'avoir aidée, alors ça devrait être Melisandre. C'est elle qui a donné la mission à Arya quand elle était au plus bas. C'est grâce à Melisandre qu'Arya a repris confiance en elle et a pu accomplir ce qu'elle a fait" précise Maisie Williams. Conclusion ? Jon n'essayait pas d'aider sa sœur mais tout simplement de se sortir des griffes de Viserion. Cette dernière s'est débrouillée seule, ou presque, puisque c'est principalement son duo avec Mélissandre qui a joué un rôle clé dans cette saison 8.