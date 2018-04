Vous vous en doutez, la dernière saison de Game of Thrones est classée secret défense. Alors évidemment, il est impossible d'obtenir des informations : pour l'heure, on sait uniquement qu'un château immense est en pleine construction en Irlande et que l'épisode final comptera de nombreuses morts. Mais récemment, alors qu'elle tournait une vidéo pour la bonne cause, Emilia Clarke a tenté de spoiler la fin. On vous laisse découvrir.

Il faut savoir qu'Emilia Clarke s'est associée à l 'association Omaze afin de donner la chance à un fan de pouvoir venir visiter le tournage. Et dans sa vidéo de présentation, l'actrice s'en est donnée à coeur joie : "Vous devez me connaître en tant que Khaleesi, Mère des Dragons, briseuse de chaînes ou je ne sais quoi encore. Je veux vous emmener à Westeros. Je suis désolée de le dire mais, c'est l'épisode final de Game of Thrones", a t-elle commencé. "Alors je me suis associée à Omaze pour faire venir un heureux gagnant sur le tournage."

Ensuite, Emilia Clarke a fait faire un petit tour du tournage : "Les producteurs ne veuent pas vraiment que je fasse ça. En fait, ils ne savent pas que je suis en train de le faire. Il ne savent pas non plus que j'ai piqué une clé !" - Ce n'est pas ce petit tour qui nous apprendra grand chose sur la suite mais, avouons-le, c'est toujours ça de pris ! Il faudra attendre 2019 pour voir les derniers épisodes mais ça, vous le savez.