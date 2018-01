Avec l'interdiction formelle pour les acteurs d'utiliser les réseaux sociaux et le tournage de plusieurs fins pour se préserver des spoilers, la production de Game of Thrones a pris des mesures drastiques pour éviter les fuites. La série culte de HBO entame sa huitième et dernière saison et consciente de l'enjeu - comprenez l'attente fébrile des fans - elle a souhaité mettre tous les atouts de son côté. C'est pourquoi la chaîne câblée n'a pas souhaité ajouter de la pression en exigeant une diffusion des épisodes en 2018. "Pour moi ce n'est pas un délai" déclare Casey Bloys, le président de HBO "Mais plutôt le temps nécessaire pour que les co-créateurs puissent livrer une série dont ils sont fiers".

Et de continuer : "Je suppose qu'on aurait pu leur dire 'Il faut que ce soit prêt à cette date' mais nous travaillons ensemble depuis suffisamment longtemps pour leur faire confiance quand ils me disent 'Nous avons besoin de plus de temps pour faire bien les choses'. Ce n'est donc pas un délai mais plutôt le temps nécessaire pour concocter une fin qu'ils pensent devoir aux fans." conclut-il. En outre, lors d'une interview, Sophie Turner, qui s'est exprimée sur l'avenir de Sansa après la mort de Littlefinger, a également laissé entendre que le tournage se terminerait pour l'été 2018. Une diffusion au premier trimestre 2019 serait donc possible !