Game of Thrones saison 8 : Pour éviter les spoilers, plusieurs fins sont tournées, selon Emilia Clarke

Courage, la diffusion de la huitième saison de Game of Thrones approche. Actuellement en cours de tournage, cette ultime saison suscite tellement d'engouement que les théories les plus folles font surface - au point qu'un algorithme établit même quels personnages pourraient mourir. D'ailleurs, attendez vous à de nombreuses morts. Mais si vous comptiez vous spoiler pour vous préparer, sachez que vous ne saurez rien. En réalité, même les acteurs ne savent pas comment la série se terminera. Du moins, c'est que ce qu'a expliqué Emilia Clarke (Daenerys) à The Hollywood Reporter lors d'une interview.

Daenerys survivra t-elle ?

"Beaucoup de fins différentes pourraient arriver, je crois qu'on est en train de toutes les faire et on ne nous dit pas laquelle sera la bonne, traduit le magazine GQ. Je crois qu'il ne nous font même pas confiance." Voilà qui devrait ravir tous ceux qui veulent entretenir le suspense. "La transformation de Daenerys est le plus beau cadeau que l'on m'a fait en tant qu'actrice", a t-elle ajouté. Armez-vous de patience, la suite sera diffusée en 2019.