Si Game of Thrones se place parmi les séries les plus recherchées sur Google, c'est qu'elle continue d'avoir, même au bout de sa septième saison, un intérêt incroyable auprès de la population mondiale. Victime justement de cet intérêt quine faiblit pas, la série doit faire face chaque année à une série de fuites qui mettent en danger le suspens des intrigues. Aussi, pour sa huitième et dernière saison, la production de la série a décidé de passer à la vitesse supérieure en matière de mesures préventives ! Lors d'un long entretien donné à The Telegraph, Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys Targaryen a révélé les différentes interdictions en rigueur sur le tournage.

Outre les fins multiples qui vont être filmées pour induire en erreur les curieux malvenus, l'actrice anglaise a déclaré que les acteurs n'avaient pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux : "Nous avons un bannissement rigoureux de poster quoique ce soit sur les réseaux sociaux. C'est à cause des gens qui ont ce besoin de tout spoiler. C'est très frustrant !" Espérons que ces directives protègent les intrigues des derniers épisodes de la série de HBO. Mais Sophie Turner ayant révélé que la saison 8 de Game of Thrones ne serait pas diffusée avant 2019, on n'imagine mal un quelconque secret conservé aussi longtemps...