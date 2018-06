Game of Thrones saison 8 : Non, Sophie Turner n'a pas spoilé le final de la série

Game of Thrones ne sera pas de retour avant 2019 alors forcément, quand la moindre information paraît, tout le monde s"imagine que c'est un spoiler gigantesque. Voilà comment le tatouage récent de Sophie Turner a vite pris un air d'indice : parce qu'elle a choisi de se tatouer le symbole de la famille Stark avec pour les légendes "The Pack Survives", de nombreux fans ont cru que la famille Stark survivrait au Season Finale qui, on le rappelle, promet de nombreuses morts. Mais apparemment, il n'y a aucun spoiler dans ce tatouage ! Et le plus beau, cest que Sophie Turner en personne l'affirme.

"Pendant que j'envisageais de le faire, de nombreuses personnes me l'ont déconseillée parce que c'était comme tout dévoiler. Mais, ce n'est pas le cas", a t-elle déclaré. "C'est simplement une citation de la dernière saison mais tout le monde s'est dit que le 'pack' survivrait bien. En fait, c'est juste un motto". Il ne faut donc y voir aucun indice : les Stark sont autant sur la sellette que les autres personnages. Et pour savoir qui survivra, il n'y a pas de miracle : il faut attendre la diffusion de la huitième et dernière saison.