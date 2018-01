Si le tournage de la huitième et ultime saison de Game of Thrones a déjà commencé, la diffusion des derniers épisodes n'est pas prévu avant 2019 ! La faute au célèbre "Winter is Coming" lié à la série et à la volonté d'offrir de vrais paysages enneigés aux téléspectateurs. En attendant, les acteurs s'attellent à la tâche et commencent à découvrir l'évolution de leur personnage. Ainsi Maisie Williams, l'interprète d'Arya Stark, a évoqué pour le magazine The Times ses désirs pour les derniers épisodes de la série qui l'a fait connaître : "Lors des saisons précédentes, ses émotions étaient complètement enfermées, elle ne voulait rien savoir des douleurs traversées par sa famille."

Et de continuer : "J'espère que dans la nouvelle saison, elle pourra revenir à l'état d'insouciance qui nous avait tous touché chez elle". Et si la jeune actrice anglaise ne peut rien révéler de fondamental quant à la conclusion de la série de HBO, elle dit tout de même ignorer si "elle va surprendre les gens, mais [qu]elle est différente de ce que à quoi les gens peuvent s'attendre." Et c'est sans doute, l'une des rares confessions que nous aurons sur la fin de Game of Thrones. La production a été très stricte sur la diffusion d'informations : elle a interdit aux acteurs d'utiliser les réseaux sociaux et plusieurs fins vont être tournées !