Game of Thrones saison 8 : Maisie Williams partage sa fin rêvée pour Arya

S'il y a bien un personnage qui a brillé dans la saison 8, c'est Arya : on se souvient de ce "pas aujourd'hui" magistral lancé au Night King avant de le tuer. Arya est de ces personnages forts, déterminés et badass que tout le monde aime... au point que de nombreuses théories ont circulé sur le dénouement de son histoire. De son côté, Maisie Williams avait sa petite idée : “Je voulais qu’Arya tue Cersei même si cela signifiait que [Arya] mourrait aussi”, a t-elle ainsi déclaté à EW. "Au moment où Jaime rejoint Cersei je pensais [en lisant le script] 'il va lui caresser le visage et on va découvrir que c’est celui d’Arya' et elles vont toutes les deux mourir. Je pensais que c’était ça le moteur d’Arya“.

Arya dans la saison 8

"Dormir avec Gendry, revoir Jon, se rendre compte qu’elle ne se battait plus seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille – cela suscitait toutes ces émotions humaines qu’Arya ne ressentait plus depuis longtemps”, poursuit l'actrice. Accaparée par sa liste et par son besoin de justice, Arya a parfois oublié qu'elle n'était qu'une jeune fille de 16 ans : "Ce n’était pas comme ça que je l’avais envisagée cette année (…) Ensuite, j’ai réalisé qu’il y avait d’autres choses que je pouvais jouer, que je pouvais ramener Arya à son vrai âge, 16 ans", explique t-elle.

On ne refera pas la fin (même si des pétitions circulent) mais une chose est sûre : la saga épique aura marqué les acteurs autant que les spectateurs !