Game of Thrones saison 8 : Maisie Williams est contente que la série se termine

Si Kit Harington a fondu en larmes à la lecture du scénario du dernier épisode de Game of Thrones, l'acteur qui joue Jon Snow n'est pas mécontent que la série à laquelle il participe depuis maintenant huit ans s'arrête. Pourquoi il était temps que le show se termine ? Pour que le casting consacre sa carrière à autre chose que l'univers impitoyable de Westeros. Aujourd'hui c'est Maisie Williams (Arya Stark) qui explique pourquoi elle est de cet avis-là, comme son camarade. Dans une interview accordée à BBC Newsbeat, la jeune actrice raconte : "Je suis vraiment excitée à l'idée que Game of Thrones s'arrête, et je vais désormais avoir le temps de faire ce que je veux".

Ce n'est pas nouveau, on sait que Game of Thrones (quand on joue un rôle principal) prend la moitié de l'année aux acteurs compte tenu des six mois de tournage par saison. Et c'est sans compter tous les jours dédiés à la promo ! Maisie Williams n'est pas mécontente de quitter son rôle d'Arya Stark et on peut la comprendre : "C'est incroyablement excitant, et ça va être sympa de choisir des rôles que je veux jouer. Je peux montrer au monde quel genre d'actrice je veux être et façonner ma carrière un peu mieux. Je viens de créer une boîte de production, donc je réalise maintenant à quel point l'industrie peut être difficile." Souhaitons lui bonne chance pour la suite ! En attendant, découvrez dans quelle ville de France le casting de Game of Thrones pourrait débarquer pour le tournage de la saison 8.