Maisie Williams est décidément très loquace concernant les prochains et - derniers - épisodes de Game of Thrones. Après avoir teasé l'évolution d'Arya dans la saison 8 de la célèbre série de HBO, la jeune actrice anglaise a laissé échapper la date de diffusion des ultimes chapitres dans une interview donnée au site anglais Metro. Lorsque le journaliste lui a demandé quand le tournage se terminerait, elle a répondu : "Nous bouclons en décembre pour une diffusion en avril 2019, soit seulement quatre mois plus tard pour des épisodes de cet acabit. Beaucoup de choses se passent au montage et on ne veut pas précipiter les choses pour cette dernière saison. Nous devons à notre public et à notre audience de leur offrir, pour cette conclusion, le meilleur de ce qu'on peut faire."

Prenez donc note, la huitième et dernière saison de Game of Thrones sera diffusée en avril 2019. Soit un véritable retour aux sources pour la série qui, à l'exception de la saison 7 qui a débuté à l'été 2017, a toujours délivré ses intrigues à partir d'avril. Et si la nouvelle a tout d'abord mis les fans hors d'eux, les créateurs de la série ont finalement expliqué pourquoi une diffusion en 2019 était en réalité une bonne nouvelle. Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir la conclusion attendue du programme toujours très populaire, même après sept saisons, qui ne manquera pas de faire parler d'elle.