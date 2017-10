Arya apeurée qui partage l'écran avec un acteur de Stranger Things, dont la nouvelle bande-annonce de la saison 2 vient d'être dévoilée ? Ce n'est pas le pitch d'une nouvelle et - étrange - série qui verrait un Demogorgon débarquer dans les sous-sols de Winterfell, mais le nouveau long-métrage de la saga X-Men : The New Mutants. Loin de s'appuyer sur les codes habituels des films de superhéros, avec combinaisons moulantes et menace de destruction du monde par des vilains XXL, cette production des studios Fox a préféré proposer un genre relevant de l'horreur. Un choix particulièrement judicieux a fortiori quand on regarde la première bande-annonce du film qui sortira le 13 avril 2018 aux Etats-Unis et certainement dans la même période chez nous.

Le synopsis ? Cinq mutants retenus contre leur gré à l'intérieur d'une institution parce que considérés comme dangereux vont devoir affronter leurs démons pour s'échapper de leur "prison". Au générique de The New Mutants, on retrouve de nombreux visages du petit écran : Maisie Williams qui joue Arya dans Game of Thrones mais aussi Charlie Heaton (Jonathan Byers dans Stranger Things), Henry Zaga (Brad, 13 Reasons Why), Blu Hunt (Inadu, The Originals) et enfin Anya Taylor-Joy (Cassandra dans Atlantis). Le tournage des épisodes de la huitième et dernière saison de Game of Thrones durant jusqu'à l'été, l'interprète de la jeune sœur de Sansa Stark devra abandonner Winterfell pour quelque temps afin d'assurer la promo de The New Mutants !