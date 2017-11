Si de nouveaux personnages feront leur apparition dans la saison 8 de Game of Thrones, peu d'informations ont pour le moment fuité sur la teneur des derniers épisodes de la série. Il faut dire que les enjeux sont de taille et la pression pour terminer en beauté un programme si adoré, palpable. Mais en attendant la diffusion des derniers épisodes - attendue pour 2019 - les fans de GoT construisent des théories parfois extravagantes, parfois terriblement plausibles sur la fin de la série. Interrogé par le magazine Rolling Stones, Liam Cunningham, l'interprète du sage Sir Davos, s'est amusé à les décortiquer.

A la question de savoir si un personnage aussi moralement juste que Sir Davos pourrait survivre jusqu'à la fin de la série, l'intéressé répond qu'il n'a toujours pas reçu les scripts (la vidéo a été tournée il y a quelques mois !). Après leur tour de force avec Littlefinger, Arya et Sansa vont s'unir pour tuer toutes les figures néfastes de Westeros. L'acteur répond que le simple fait que le personnage joué par Maisie Williams fascine autant lui paraît incroyable ! "C'est un tueur en série" conclue-t-il ! Quant à Daenerys et Jon, lorsqu'ils découvriront leurs liens de parenté, il s'affronteront lors d'un terrible combat dans un épisode nommé "La Bataille des ex". Liam Cunningham rétorque que ce titre est bien meilleur que "La bataille de la tante et du neveu" ! Des théories drôles mais qui ne valent pas celle de Bran concernant le destin de son personnage !