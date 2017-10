Game of Thrones saison 8 : Les six épisodes seront grandioses selon un acteur

Tout le monde pense à la même chose : vivement 2019 ! Si les fans savent déjà que la saison 8 de Game of Thrones sera la saison la plus chère de toute la série, les fidèles de la saga ont également noté autre chose dans leur agenda : le début du tournage de cette ultime saison pour ce mois d'octobre. Aucun acteur ne vendra la mèche pour spoiler la fin de Game of Thrones, mais certains prennent un malin plaisir à teaser les prochains épisodes ! C'est le cas de John Bradley, qui joue le rôle de Samwell Tarly, qui donne un avant-goût de la saison 8 dans une interview accordée au HuffPost.

Dans un premier temps, l'acteur a donné son avis sur le casting impressionnant des réalisateurs recrutés pour filmer les derniers épisodes de Game of Thrones et il a également donné ses impressions sur ce que réservent les six prochains épisodes de la série : "Nous avons réuni une équipe de réalisateurs cette année qui ont été en chargé de certains des plus gros épisodes dans le passé. Miguel et David ont réalisé plusieurs épisodes épiques pour les saisons précédentes. Clairement chaque nouvel épisode des six que vous retrouverez dans la saison 8 va être monumental". Merci John Bradley, maintenant les jours qui nous séparent de cette ultime saison vont nous paraître encore plus longs ! Est-ce que Melisandre va revenir et sauver tout le monde à Westeros ? C'est l'une des nombreuses théories des fans.