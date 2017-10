Si la saison 8 de Game of Thrones sera la plus chère de la série, c'est que la conclusion du programme phare de HBO est particulièrement attendue. Et pour cause, "GoT" - comme la nomme les fans - s'est immiscée dans de nombreux pans de la pop-culture faisant ainsi fleurir les références à tout-va. La dernière en date ? Les Simpsons ! La plus longue série de la télévision américaine a donné le coup d'envoi de sa 29e saison avec un épisode dédié à Game of Thrones. Et pour parfaire ce joli cadeau, les créateurs ont fait appel à un voix ô combien importante : celle de Nikolaj Coster-Waldau alias Jaime Lannister.

L'épisode intitulé The Sfersons, a été diffusé hier soir aux Etas-Unis sur la chaîne Fox. Et les aficionados de Game of Thrones s'en sont donné à cœur joie pour reconnaître toutes les références faites à la série médiévale, avec, outre la voix de Coster-Waldau, les blagues de Bart livrées par corbeau ou encore la transformation de la mère de Marge en "marcheur de glace", un clin d’œil évident au Roi de la Nuit. De quoi faire patienter les fans de Game of Thrones qui devront attendre jusqu'en 2019 pour voir la huitième - et dernière - saison de la série. Ne dit-on pas : "on se console comme on peut" ?