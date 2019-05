Game of Thrones saison 8 : Les scénaristes ont hésité à faire mourir [SPOILER] !

On ne compte plus le nombre de personnages sacrifiés dans la toute dernière saison de Game of Thrones. Un dénouement auquel les fans étaient préparés même si on aurait préféré ne pas voir mourir certaines de nos figures favorites. Et alors que la fin précipitée de Daenerys est devenue flagrante dès le 5ème épisode, il y a d'autres destins pour lesquels on ne se serait pas forcément avancé. La preuve avec le décès de Jorah Mormont ou encore la condamnation à mort de Varys, le maître des chuchoteurs.

A en croire les récents propos du scénariste Dave Hill, Jorah n'était pas censé périr dans l'épisode 4. Pire, il devait même s'en sortir à l'issue de la saison. "Pendant longtemps, nous voulions que Sir Jorah se rende au Mur à la fin, et que les trois personnages qui sortent du tunnel soient Jon, Jorah et Tormund", a-t-il confié au site Entertainment Weekly. Toutefois, garder l'allié le plus fidèle de Daenerys en vie alors que celle-ci basculait dans la folie paraissait compliqué. C'est pour cela que les scénaristes ont décidé de le faire mourir de la manière la plus noble qui soit à savoir en protégeant la femme qu'il aime.