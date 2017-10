Game of Thrones saison 8 : Les scénarios sont gardés en lieu sûr, même pour les acteurs

On le sait déjà, les six derniers épisodes de Game of Thrones seront grandioses selon un acteur mais il faudra attendre 2019 pour découvrir comment se termine la fantastique histoire de Westeros. Le tournage de la saison 8 va démarrer ce mois-ci à Belfast, mais comme nous l'apprend Liam Cunningham (Ser Davos) il est impossible pour lui d'apprendre ses textes avant de se rendre sur le tournage... Pourquoi cela ? Parce que les scénarios des ultimes épisodes de Game of Thrones sont gardés en lieu sûr, là où personne ne peut y avoir accès, même les acteurs comme Kit Harrington, Emilia Clarke etc.

En effet, dans une nouvelle interview accordée à IGN, l'acteur avoue au sujet des scénarios : "J'ai les six, je les ai tous. Mais ce n'est pas aussi simple". Pour les dernières saisons, les scénarios sont passés en digital - seulement pour évider d'égarer des exemplaires physiques, et maintenant la production va encore plus loin dans ses efforts pour éviter les fuites. Liam Cunningham précise : "Je ne peux pas les ouvrir, à cause des toutes les sécurités et je ne peux pas les lire en dehors du studio". Non seulement les scénarios sont protégés par plusieurs mesures de sécurité (sans doute mots de passer etc.) et en plus de ça les acteurs ne peuvent y avoir accès que quand ils sont présents sur le plateau de tournage ! Incroyable mais pas si surprenant quand on sait à quel point HBO veut éviter les leaks potentiels de la saison 8 qui va être filmée jusqu'à l'été 2018.