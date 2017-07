Game of Thrones saison 8 : Les épisodes seront tous aussi long qu'un film ! 

La saison 7 de Game of Thrones n'a même pas encore été diffusée qu'on en sait déjà de plus sur la suivante. L'ultime saison de Game of Thrones qui devrait être diffusée en 2018 a déjà dévoilé son nombre d'épisodes. Après avoir raboté la saison à venir, qui ne comptera que 7 épisodes au lieu des 10 habituels, les showrunners de GoT proposeront une saison 8 constituée de six petits épisodes. Enfin pas si petits que ça puisque les créateurs du show viennent d'annoncer qu'ils seront tous aussi longs qu'un film. Préparez vous à rester plus longtemps scotchés à votre canapé avec la saison 8 de Game of Thrones.

Si la saison 7 de Game of Thrones promet de proposer des épisodes durant pratiquement 1h chacun, avec la saison 8, on passe au format long-métrage. Lors d'une convention organisée à Nashville ce week-end on a ainsi appris que le season finale de la saison 7 durerait 81 minutes et que la saison 8 devrait reprendre ce timing pour chacun de ses six épisodes. Ce qui devrait laisser le temps à David Benioff et D.B. Weiss de répondre aux ultimes questions des fans et de clore en beauté une des séries préférées du grand public. Rendez-vous le 16 juillet prochain pour le début de la fin avec le lancement de la saison 7 de Game of Thrones.