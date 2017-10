Si Kit Harington a fondu en larmes en lisant le script du dernier épisode de Game of Thrones, il ferait bien de ne pas encore sécher ses yeux ! Quant à nos orbites, elles risquent fort de s'ouvrir plus que de mesure à l'annonce de cette nouvelle : une version inédite du pilote de la série a été tournée et elle n'était pas bonne du tout ! L'interprète de Jon Snow a confié au célèbre journal anglais The Guardian que D.B Weiss et David Benioff, les co-créateurs, avaient fait "beaucoup d'erreurs" ajoutant que ce premier épisode "sonnait faux et n'avait rien d'original." Dans cette version, Harington portait une perruque et était parfaitement rasé.

Un souvenir qu'il voudrait définitivement effacer de sa mémoire mais que les deux créateurs utilisent pour le tenir sur le droit chemin : "Ils me disent que si jamais un jour je les énerve, ils le mettront sur Youtube. De temps en temps, ils m'envoient des captures d'écran pour me "menacer"". Un pilot qui proposait, en outre, d'autres actrices dans des rôles primordiaux : Daenerys était jouée par Tamzin Merchant que l'on a vue dans les Tudors et Catelyn Stark par Jennifer Ehle. Fort heureusement, les créateurs de la série ont rectifié le tir avec grand succès et ont même décidé d'arrêter Game of Thrones au bon moment comme le souligne Harington !