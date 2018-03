On le dit et on le répète (personne n'a vraiment besoin de l'entendre de nouveau) mais la huitième saison de Game of Thrones sera bel et bien la dernière. Dans la mesure où cette nouvelle est déjà difficile à avaler pour les fans, l'attente qui précède la sortie de cette ultime saison est purement et simplement une torture : oui, les prochains épisodes ne seront diffusés qu'en 2019. Mais pour marquer les esprits et surtout, pour que Game of Thrones puisse se retirer en grande pompe, la production n'a pas lésiné sur les moyens. La série nous avait déjà habitués à des décors magnifiques mais cette fois, c'est carrément un château qui est en construction. Oui, un château.

Sur de nouvelles photos de tournage (à découvrir ICI), on peut donc voir un château en pleine construction, à Belfast. Accrochez-vous, HBO a carrément dépensé 1 million de livres sterling pour monter ce décor incroyable. Notez qu'en Irlande du Nord, on ne rescence pas (encore) de projet aussi coûteux. Bien évidemment, on ne sait pas ce qu'abritera cette construction colossale. On ne sait pas qui y sera filmé et encore moins si le château sera le théâtre d'une bataille. Pour avoir plus de réponses, il faudra attendre un peu. Et pour que le temps passe (un peu) plus vite, voici tout ce qu'il faut savoir de la huitième saison.