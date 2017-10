Game of Thrones saison 8 : Le tournage des nouveaux épisodes durera jusqu'à l'été 2018

Si les six derniers épisodes de Game of Thrones seront grandioses selon un acteur, ce n'est certainement pas par hasard ! En effet, même si la saison 8 comportera moins d'épisodes que les précédentes, les équipes de la série vont passer plus de temps que d'habitude sur le tournage : c'est à dire neuf mois (pour six habituellement). Dans une interview accordée à TV Guide cette semaine, l'acteur Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth) avoue plusieurs détails intéressants à ce sujet : "Les épisodes vont définitivement être plus gros et d'après ce que j'ai entendu plus longs. On est en tournage jusqu'à l'été prochain. Quand on y pense, jusqu'à la saison dernière nous avions six mois pour faire dix épisodes, donc là on va passer plus de temps pour six épisodes. Donc forcément ça va se traduire par des épisodes plus longs".

Tout ceci ne fait donc que confirmer que les six derniers épisodes Game of Thrones seront intenses (et plus longs) ! Pourquoi cette huitième saison va prendre plus de temps que les autres ? Cette fois l'acteur Iain Glen (Ser Jorah Mormont) raconte : "Je pense que cette saison va prendre plus de temps à filmer car ils peuvent seulement utiliser une unité car nous sommes tous dans le même genre de scènes. On commence tous à occuper le même territoire, on commence tous à être dans les mêmes intrigues et donc ils ne peuvent plus avoir plus d'une unité pour filmer tout ça." Eh oui, on comprend mieux aussi pourquoi la saison 8 de Game of Thrones n'arrivera qu'en 2019 même si ça nous tue déjà d'avance de patienter encore deux années ! Et ce n'est pas tout : les derniers épisodes de la série seront aussi les plus chers depuis sa création.