Un an. UN AN. C'est ce qu'il faudra patienter avant de pouvoir enfin voir la huitième et dernière saison de Game of Thrones. Pour l'heure, on sait que de nouveaux acteurs ont été castés et qu'un château est en pleine construction en Irlande (d'ailleurs, la production a déboursé une somme astronomique pour l'obtenir). On sait déjà peu de choses sur la saison en elle-même alors sur la fin, vous imaginez bien que c'est compliqué. Mais par chance Ian Glen (qui campe Jorah depuis huit ans déjà) s'est confié au média IANS. Accrochez-vous, il sait ce que réserve l'ultime épisode.

Ian Glen se confie sur l'épisode final

"Quand j'ai lu le script de l'épisode final, je lai trouvé brillant", a confié l'acteur qui a eu la chance d'avoir un avant-goût du Season Finale. "Je suis, moi aussi, fan de la série et la fin est à la hauteur de mes espérances et me satisfait". Doit-on être rassurés ? Ca, rien ne peut le garantir. Pour rappel, il faudra s'attendre à quelques morts dans l'ultime épisode de Game of Thrones. En attendant d'en savoir plus, on va patienter et se refaire les meilleurs épisodes, hein.