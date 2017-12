Game of Thrones saison 8 : Le casting sera de retour en Islande en plein hiver

Des choses doivent se terminer à cet endroit-là... Si l'on apprenait ce week-end que deux batailles épiques auront lieu dans la saison 8 de Game of Thrones, aujourd'hui c'est au niveau géographique qu'on a des nouvelles du tournage ! En effet, grâce au site islandais Visir, les fans de la série fantastique peuvent découvrir que le casting (ou du moins une partie) de Game of Thrones sera de retour en Islande pour tourner les ultimes épisodes. Et cela ne sera pas à n'importe quelle période ! Les acteurs devraient filmer plusieurs scène au mois de février, juste avant que l'hiver ne se termine là-bas. Autant vous dire que cela sera sans doute lié avec l'intrigue qui se déroule au-delà du Mur !

La dernière fois qu'on a senti un froid glacial et vu des kilomètres de paysages enneigés, c'était bien sûr en la compagnie des White Walkers qui ont finalement réussi à briser le Mur qui les séparaient des humains pendant des siècles. On imagine donc que de l'action sera à prévoir de ce côté-là ! Va-t-il y avoir un affrontement entre le Night King et Jon Snow ? Même si l'on n'a pas encore d'autres infos, on imagine que les scènes tournées en Islande seront décisives pour le dénouement de Game of Thrones.