Game of Thrones saison 8 : Le casting est arrivé sur le tournage ! (PHOTOS)

C'est le dénouement le plus attendu de l'histoire des séries. On découvrait ce week-end que les scénarios de la saison 8 de Game of Thrones sont gardés en lieu sûr pour éviter toute fuite potentielle, ce qui revient à dire qu'il faudra patienter jusqu'en 2019 (date de diffusion des six ultimes épisodes) pour connaître le sort de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Arya Stark etc. Mais si la série ne reviendra que dans deux ans sur la chaîne américaine HBO, le tournage va lui commencer ce mois-ci à Belfast (Irlande du Nord). Et une bonne partie du casting est arrivé aujourd'hui sur place ! Découvrez les premières photos des acteurs sur les lieux du tournage.

Samwell Tarley & Daenarys Targaryen in Belfast today, thankfully no dragons @GameOfThrones pic.twitter.com/8vAFGKJC4J — Colin Reid (@gcolinreid7) 9 octobre 2017

yea wouldnt take a selfie with me though maisie said they wernt allowed :( pic.twitter.com/1qFmQ4vWuA — Ethan Hurl (@EthanTHFC) 8 octobre 2017

These were taken yesterday in Belfast. Hi, Kristofer. via https://t.co/qyb3h8Vkkf pic.twitter.com/RFyhKeP09c — dragon's daughter (@yeahclarke) 9 octobre 2017

Comme vous pouvez le constater avec les photos prises par des fans à Belfast, plusieurs acteurs de Game of Thrones sont proches des futurs lieux de tournage. On reconnaît (de dos ou de face) John Bradley (Samwell Tarly), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) et Kit Harington (Jon Snow) en train de marcher dans la ville mais sont également arrivés : Maisie Williams (Arya), Sophie Turner (Sansa), Isaac Hempstead-Wright (Bran), Jacob Anderson (Grey worm), Kristofer Hivju (Tormund !!!) et Iain Glen (Jorah Mormont). On a hâte de voir ce qu'ils nous réservent sur le petit écran ! Croisons les doigts pour avoir prochainement des photos du tournage puisqu'il doit durer au moins jusqu'à l'été prochain.