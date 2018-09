Game of Thrones saison 8 : La théorie qui pourrait tout changer

Le plus grand mystère de l'année 2019 reste probabmement la date de diffusion du Season Premiere tant attendu de la huitième saison de Game of Thrones. Un premier teaser (global) a été publié par HBO mais évidemmet, ce n'est pas assez pour satisfaire des fans qui attendent la suite depuis bien trop longtemps. Et quand on attend trop, on réfélchit. Or réfléchir, c'est probablemnt ce que les utilisateurs de Reddit font le plus. Justement, l'un d'eux a peut-être une théorie concernant le fameux jour de diffusion.

les origines de Jon au coeur de la saison ?

Ainsi, ce dernier mise tout sur Jon Snow. On s'explique : si le premier épisode de la saison se concentre sur Jon Snow et ses origines, il serait possible (on répète, "possible") que l'épisode tombe le 12 mai, soit le jour de la fête des mères aux Etats-Unis. Et on le sait, les origines de Jon restent essentielles à la série.

Et, ce n'est pas tout ! Sur Reddit, on étudie chaque détail. Imaginez un peu : avec un premier épisode diffusé le 12 mai aux Etats-Unis, on arriverait au 16 juin pour la diffusion du sixième (et tout dernier) épisode de la série. Et vous savez ce qu'il y a le 16 juin ? La fête des Pères. Et dans la mesure où les internautes l'imagineraient bien se sacrifier pour son royaume mais aussi pour son enfant, la théorie (aussi folle soit-elle) pourrait s'avérer exacte.

On ne va pas se mentir, bien que ces théories puissent être envisageable, on ne saura pas le fin mot de l'histoire avant le printemps prochain. Courage.