Après être apparus sur les tapis rouges des plus grandes cérémonies de récompenses, les acteurs de Game of Thrones ont repris le chemin du tournage de la huitième et dernière saison de la série culte de HBO qui ne sera pas diffusée avant 2019. Selon Watchers on The Wall, Kit Harington (Jon Snow) et Peter Dinklage (Tyrion Lannister) ont d'ailleurs été aperçus à Belfast où se tournent de nombreuses scènes. Mais les principales indiscrétions accompagnant ce retour au travail concernent la Garde de Nuit. Dans The Dragon and The Wolf, le dernier épisode de la saison 7, nous assistions à la quasi destruction du Mur par Viserion, désormais allié des Marcheurs Blancs.

Et si la scène nous a montré de nombreuses victimes du côté de la Garde de Nuit, il semblerait bien que cette dernière n'ait pas dit son dernier mot ! De nombreux figurants faisant office de guerriers ont été vus en répétition de cascades et sont attendus sur les plateaux de manière imminente. Il semblerait donc bien que la saison 8 de Game of Thrones nous offre un affrontement entre les Marcheurs Blancs et la Garde de Nuit. Mais grâce aux visions de Bran, on peut espérer que Jon Snow, Daenerys, leurs dragons et leur armée soient à leurs côtés pour mener ce terrible combat. Une bataille qui s'annonce d'ores et déjà épique et qui explique sans doute pourquoi Game of Thrones figure toujours parmi les séries les plus populaires - au-delà de Stranger Things et de The Walking Dead - même après sept années de diffusion.